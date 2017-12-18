Биткоины можно выиграть в лотерею

Призовой фонд составит 1000 Биткоинов или €14.2 миллионов. Формат лотереи похож на тот, что используется Национальной лотерей Ирландии, нужно отгадать 6 цифр из 49.

Стоимость одной линии (цифр) - €3.50.

При совпадении всех 6 номеров – победитель получит 1000 BTC, угадавший 5 номеров получит 1 Биткоин, приз за 4 угаданных номера €50, 3 - €5 и за 2 номера - €1.50

Компания Lottoland зарегистрирована в Гибралтаре и имеет представительство в Ирландии.

Bitcoin Lotto, проводится ежедневно, кроме воскресенья.

https://www.lottoland.ie/bitcoinlotto