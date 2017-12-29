C января Ryanair все же изменяет политику провоза ручной клади

С 15 января с собой в самолет два предмета багажа смогут взять только пассажиры, купившие право приоритетного прохода в самолет (priority boarding) включая тарифы Plus, Flexi Plus и Family Plus.

Ранее ирландский лоукостер планировал ввести эту меру с 1 ноября 2017 года, но отложил из за массовой отмены рейсов в октябре и ноябре.

До этого авиакомпания позволяла брать на борт одну большую сумку или чемодан и маленькую женскую сумку, пакет из магазина или кейс для компьютера.

Теперь на борт можно будет взять только один предмет размером не более (35cm x 20cm x 20cm), ранее допустимый размер был (55cm x 40cm x 20cm).

Багаж с габаритами не более (55cm x 40cm x 20cm) пассажиры, обязаны будут оставить ручную кладь габаритами у входа в самолет. И смогут получить их на ленте багажа в аэропорту. Для этого багажа будут действовать те же правила, что и для ручной клади - в нем запрещено перевозить жидкости, запрещенные предметы и т. д.

Приоритетные пассажиры смогут пронести на борт чемодан размером (55cm x 40cm x 20cm) и сумку размером (35cm x 20cm x 20cm).

Между тем, стоимость провоза багажа для пассажиров Ryanair была снижена в конце 2017 года с €35 до €25, а допустимый вес увеличился с 15 до 20 кг. Таким образом, авиакомпания надеется побудить людей сдавать чемоданы в багаж. Правда, плата за багаж может быть выше во время пиковой нагрузки (например, летних каникул или праздников). Ryanair заявляет, что новая политика ускорит процесс посадки и уменьшит задержки рейсов.