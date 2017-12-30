В 2017 в Ирландии выдано рекордное количество паспортов

Вице-премьер и министр иностранных дел Ирландии Симон Ковеней (Simon Coveney), заявил, что в 2017 году ирландцам было выдано более 779000 паспортов.

«Это самое большое количество ирландских паспортов, когда-либо выданных за один год и на 6 % больше, чем было выдано в 2016 году. С 2015 года количество выданных паспортов увеличилось более чем на 15%. Британцы стали получать 20% ирландских паспортов больше».

Паспортная служба Ирландии использует инновационные методы для обработки такого большого количества запросов и защиты от мошенников.

В марте 2017 года была запущена услуга заказа паспортов через интернет https://www.dfa.ie/passportonline. Она доступна для граждан Ирландии в любой точке мира, круглосуточно. За 9 месяцев более 100000 паспортов были выданы по онлайн-заявкам.

С 2016 году граждане Ирландии могут получить паспорт-карту для поездок по ЕС и Швейцарии. Такой картой уже пользуются более 38000 ирландцев.

Министр Ковени, также, призвал граждан проверять срок действия паспортов с тем чтобы снизить нагрузку на «Паспортный офис» в пиковые периоды отпусков. Он напомнил, так же что многие страны требуют, чтобы срок действия паспорта превышал 6 месяцев на момент въезда в страну.

Ирландцы, проживающие за рубежом, так же смогли воспользоваться услугой паспорт-онлайн и получали их в дипломатических представительствах. Больше всего документов выдали консульства в Нью-Йорке (США), Канберре (Австралия), Сан-Франциско, Сиднее и Претории (ЮАР).

В 2017 году самые популярные имена для мальчиков были Jack, James и Conor, а для девочек: Emily, Amma и Aoife