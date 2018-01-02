Новая система штрафных баллов для лихачей

В Ирландии вводится новая система начисления штрафных баллов для водителей нарушающих скоростной режим на дорогах.

Министр транспорта Шейн Росс представил новую концепцию, согласно которой штрафные очки будут начисляться в соответствии с превышением ими скорости на участке дороги.

«За многократное превышение будут начисляться повышенные баллы: 4, 6, 8 и больше, вплоть до дисквалификации» – заявил министр.

Дополнительные баллы будут рассчитываться за превышение скорости на каждые 10 км.ч. или 20 км.ч. на участке дороги.

Министр так же раскритиковал существующую систему, когда нарушитель превысивший скорость совсем на немного наказывается так же, как и разогнавшийся многократно.

Лихачи создают не меньшие проблемы чем пьяные водители – считает Шейн Росс.

Министр так же предложил увеличить штрафные баллы за использование мобильного телефона водителем.

Так же в 2018 году будет введена система лицензирования велорикш. Они должны будут покупать такую же страховку, как и водители такси. Сейчас, по ирландским законам, велорикши приравнены к велосипедистам.

В 2017 году, в Ирландии зафиксировано самое низкое количество ДТП со смертельным исходом

Управление безопасности движения (RSA) что на дорогах страны в прошлом году погибли 158 человек, что на 15% меньше чем за 2016 год. В 2017 году смертность из-за ДТП в Ирландии была самой низкой с 1959 года, когда эту статистику начали собирать.

По информации «Гарды» эти 158 человек погибли в результате 143 ДТП, за 2016 год 186 жизней забрали 174 аварии со смертельным исходом.

Большинство штрафных баллов 549,574 было выписано за превышение скорости, следующим по популярности нарушением – является использование мобильного телефона водителем.