Ирландское государство должно оплачивать родителям услуги нянь

Так считают два депутата Парламента от партии «Фина Гейл», которые предложили предоставить родителям налоговый кредит для оплаты работы нянь.

Проект закона предусматривает защиту прав нянь присматривающих за детьми и гарантию соответствующей минимальной оплаты за их труд, в ответ родители, воспользовавшиеся этой услугой, получат освобождение от налогов.

Для получения льготы родители должны будут заключить с няней договор и выплачивать ей зарплату в соответствии с действующим законодательством считают Мария Бейли и Кейт ОКоннелл, депутаты от района Дан Лири, графство Дублин. Обе женщины сами являются матерями.

Это предложение будет обсуждаться с министром финансов Паскалем Донохью и в случае одобрения будет включено в бюджет 2019 года. Депутаты утверждают, что случай с нянями аналогичен существующему в Ирландии опыту, когда семья нанимает человека для ухода за престарелыми родственниками.

Премьер-министр Лео Варадкар уже заявил, что в бюджет 2019 намечено включить субсидии для детей из малообеспеченных семей, сообщает thejournal.ie