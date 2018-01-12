В Ирландии было выдано 3 миллиона биометрических социальных карт

На реализацию проекта по получению биометрических данных страны потрачено €56.6 миллиона из них €29 миллионов – зарплата персонала и €20.9 на производство карт.

Идея выпуска биометрических карт для всех жителей острова неоднократно подвергалась критике правозащитников, считающих такую систему попыткой организации тотальной слежки за жителями Ирландии. Высказывались предположения, что биометрические данные и информация о владельцах PSC доступна не только службе «Социальной защиты» но и налоговой и правоохранительным органам.

С мая 2017 года Карта государственных услуг (Public Service Card) нужна для записи на теоретический экзамен по ПДД, без нее нельзя получить ирландский паспорт, а скоро и другие государственные услуги.

Впервые PSC появилась в 2012 году, первоначально таким образом «Социал» выявлял мошенников, получающих пособие по чужим документам, но в дальнейшем сфера использования PSC стала расширяться.

Предполагается, что без карты невозможно будет:

• подключиться к он-лайн сервису налоговой службы;

• получить гранты на образование, услуги школьного транспорта и он-лайн сервис для учителей;

• оплатить дорожный налог и внести изменения в регистрационные данные транспортного средства;

• получить финансирование для фермерского хозяйства;

• получить национальную карту возраста (age card);

• получить услуги медицинских учреждений;

• посетить ирландские тюрьмы.

Требование иметь PSC напрямую связано с созданием интернет портала «MyGovId» и формированием интернет-идентификации каждого жителя Ирландии.

В перспективе правительство Ирландии планирует совместить базу данных PSC с информацией пограничного контроля, что позволит отслеживать перемещение граждан. В PSC Ирландия может интегрировать все общественные функции, но в ЕС гораздо меньше энтузиазма по поводу любого обмена данными между государственными органами.