Russian Ireland

Switch to desktop

В Ирландии десять человек умерли от гриппа

В Ирландии десять человек умерли от гриппа

Ирландию охватила эпидемия гриппа.

Обнаружено два типа вируса гриппа - вирус A (H3) и вирус B.

Вирус А(Н3) более опасен для пожилых людей, а вирус В для детей. По словам медиков, вакцинация может защитить от вируса A, но она не полностью защищает от вируса B. Сделать прививки можно обратившись к своему Семейному доктору (GP).

Предполагается, что в ближайшие недели число людей, инфицированных гриппом, будет расти, поэтому медики рекомендуют людям, относящимся к группе риска (пожилых, имеющих хронические заболевания, сотрудников больниц, людей с ослабленным иммунитетом и детей от 5 до 14 лет) сделать прививки.

По сообщениям Департамента здравоохранения все графства страны, кроме Мидландс попали в зону высокой активности вируса, сообщает thejournal.ie

hse flu map week 1 120117

Карта распространения эпидемии на https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/health-news/aussie-flu-ireland-map-symptoms-11838781

Прочитано 1334 раз
Опубликовано в Общество
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В Ирландии было выдано 3 миллиона биометрических социальных карт Прогноз погоды на выходные: дождь и снег »

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version