В Ирландии десять человек умерли от гриппа

Обнаружено два типа вируса гриппа - вирус A (H3) и вирус B.

Вирус А(Н3) более опасен для пожилых людей, а вирус В для детей. По словам медиков, вакцинация может защитить от вируса A, но она не полностью защищает от вируса B. Сделать прививки можно обратившись к своему Семейному доктору (GP).

Предполагается, что в ближайшие недели число людей, инфицированных гриппом, будет расти, поэтому медики рекомендуют людям, относящимся к группе риска (пожилых, имеющих хронические заболевания, сотрудников больниц, людей с ослабленным иммунитетом и детей от 5 до 14 лет) сделать прививки.

По сообщениям Департамента здравоохранения все графства страны, кроме Мидландс попали в зону высокой активности вируса, сообщает thejournal.ie

Карта распространения эпидемии на https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/health-news/aussie-flu-ireland-map-symptoms-11838781