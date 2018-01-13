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Водители-ученики, без сопровождающего могут лишиться своего авто

Водители-ученики, без сопровождающего могут лишиться своего авто

Министр транспорта Ирландии Шейн Росс считает нетерпимой снисходительную ситуацию, когда водитель-ученик управляет транспортным средством без опытного сопровождающего.

Ранее он призвал ужесточить закон. В соответствии с новыми правилами, водитель-ученик может лишиться автомобиля за управление им без сопровождающего.

Это поправка к закону еще называется «поправкой Клэнси», ее инициировал житель Корка Ноэл Клэнси. Его жена, Джеральдин и дочь Луиза погибли в результате аварии, виновником которой стала ученица, без сопровождения опытного водителя.

Ранее министр заявил: «Необходимо назначать штрафа в размере €2000 или лишать его свободы на 6 месяцев, а Garda должна иметь право на конфискацию транспортного средства».

При этом министр выступает за сохранение прежнего числа штрафных баллов 2 или 4 за соответствующее нарушение, сообщает The Irish Times

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Опубликовано в Общество
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