Водители-ученики, без сопровождающего могут лишиться своего авто

Ранее он призвал ужесточить закон. В соответствии с новыми правилами, водитель-ученик может лишиться автомобиля за управление им без сопровождающего.

Это поправка к закону еще называется «поправкой Клэнси», ее инициировал житель Корка Ноэл Клэнси. Его жена, Джеральдин и дочь Луиза погибли в результате аварии, виновником которой стала ученица, без сопровождения опытного водителя.

Ранее министр заявил: «Необходимо назначать штрафа в размере €2000 или лишать его свободы на 6 месяцев, а Garda должна иметь право на конфискацию транспортного средства».

При этом министр выступает за сохранение прежнего числа штрафных баллов 2 или 4 за соответствующее нарушение, сообщает The Irish Times