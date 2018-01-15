Сила ирландского паспорта

Обладатели ирландских паспортов могут без визы посещать больше стран, чем граждане других государств.

Два независимых рейтинговых агентства поставили «паспорт с арфой» на четвёртое и пятое место в мировом рейтинге. Arton’s Global Passport Index признал ирландский документ четвертым, а Henley Passport Index - пятым.

Вице премьер Ирландии и министр иностранных дел Симон Ковени комментируя этот факт, сказал: «Я очень горжусь тем, что ирландский паспорт, занимает четвертое и пятое место в двух престижных мировых рейтингах. Это еще раз показывает ценность ирландского паспорта в глобальном масштабе и демонстрирует его силу».

Приветствуя работу Паспортной службы, министр обратил внимание на высокую защищенность ирландского паспорта. Также министр отметил, что сотрудники прилагают массу усилий для решения задач, связанных с увеличением числа заявок на получение паспортов.

Ирландское государство вложило значительные средства в реализацию трехлетней программы по паспортной реформе, которая будет выполнена в 2019 году. Эта амбициозная программа фокусируется на внедрении новых технологий и удовлетворении потребностей клиентов.

В частности, услуга Passport Online, которая была запущена в марте 2017 года позволяет ирландцам, независимо от того, где они находятся, обновлять свои паспорта 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Услуга удобна для и безопасна, а заявления обрабатываются менее чем за 10 рабочих дней.

Arton’s Global Passport Index отдал первое место гражданам Германии, на второй позиции Сингапур, Дания, Швеция, Финляндия, Италия, Франция, Испания и Южная Корея, третью строчку заняли Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Норвегия, Португалия, Япония и Великобритания. Ирландия разделила 4 место с Швейцарией, США и Канадой. Россия на 41 месте, а Украина на 32. У Henley Passport Index Ирландия делит пятое место с Японией и Новой Зеландией.

Саймон Ковеней, еще раз напомнил, что в прошлом году было выдано рекордное количество 779000 паспортов, но, тем не менее, посоветовал ирландцам перед поездкой проверить действительность паспорта в стране посещения. Информация доступна на сайте Паспортной службы: https://www.dfa.ie/passports.

Читайте также:

Программа иммиграции «Технологический Start-up в Ирландии» (STEP) 2018

Бизнес иммиграция в Ирландию. Программа виза инвестора 2018