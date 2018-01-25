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Из Ирландии в Испанию на пароме

Из Ирландии в Испанию на пароме

Компания Brittany Ferries объявила о начале прямого паромного сообщения между ирландским Корком и испанским Сантадером.

Паром компании будет курсировать дважды в неделю в период с апреля по ноябрь, время в пути 26 часов. Корабль «Коннемара» может брать на борт до 500 пассажиров и до 195 автомобилей. В Brittany Ferries считают, что половина рейса будет загружена коммерческими грузами.

Cork Santander Map Irish Web

Компания, так же планирует возобновить еженедельные перевозки из Корка во французский Роскофф с марта 2018 года.

Ранее ирландские автотуристы приезжали в солнечную Испанию на паромах до Франции и через Великобританию.

В этом году Irish Ferries планируют поставить на свой маршрут из Дублина до Шербурга новый паром W.B. Yeats, что так же поможет увеличить пассажиропоток на континентальном направлении в обход Соединенного Королевства, сообщает independent.ie

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Опубликовано в Общество
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