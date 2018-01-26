В Ирландии откроется школа для детей олигархов

Учебный год в «Nord Anglia International School» будет стоить €24000, а учащимся не придется придерживаться национальных учебных программ, пишет Journal.ie.

Международная школа откроется в престижном районе Дублина, Сандифорд. По окончании будет выдаваться международный диплом бакалавра (International Baccalaureate – IB), признанный во всем мире. Школу смогут посещать дети в возрасте от 3 до 15 лет.

«Учеба будет стоить не дешево, но эту школу нельзя сравнивать ни с какой другой, потому что она предлагает инновационную учебную программу»,- сказал директор школы «Nord Anglia International School», Шон О'Рурк (Sean O’Rourke),

В мире не более 50 таких школ, в основном их посещают дети, родители которых ведут международный бизнес или работают в международных компаниях.

Школа будет сотрудничать с лучшими университетами мира и предоставит ученикам возможность оставаться на связи с другими международными школами сети «Nord Anglia International School».