Гарду – полицию Ирландии реформируют

С этой целью комиссия, в которую входят специалисты по юриспруденции, работники правоохранительных органов и правозащитники проводит в городах Ирландии общественные консультации, а так же принимает пожелания и рекомендации граждан он-лайн.

В сентябре комиссия предоставит правительству, отчет с предложениями по реструктуризации правоохранительных органов страны.

22 января состоялась встреча членов рабочей группы с общественными деятелями Дублина.

Лидеры движений и активисты отметили что, на улицах городов не хватает присутствия сотрудников Гарды и предложили организовать отряды «Народной дружины».

Критике со стороны организаций мигрантов подверглись ксенофобские и расистские настроения в рядах правоохранителей и работа иммиграционной полиции. Представитель Migrant Right Centre Ireland (MRCI) считает, что сотрудникам полиции необходим антирасистский трейнинг, а этнические меньшинства должны быть представлены в правоохранительных органах.

Ряд общественников обратили внимание на рост преступности и предложили лишать водительских прав не только за нарушение ПДД, но и за участие в налетах и ограблениях связанных с использованием транспорта. На собрании присутствовали родители и родственники работников Гарды. Они считают, что их близкие должны служить в том же районе, откуда родом, что будет способствовать лучшему узнаванию сотрудников и пониманию ими местной ситуации. Вообще, старшее поколение ратовало за восстановление систему участковых, которых знают жители района. Это очень напомнило систему, существовавшую в СССР, когда жители знали своего районного милиционера, а он знал о них.

Свои пожелания по вопросам реструктуризации работы Гарда можно направить до 31 января на сайте: http://policereform.ie/