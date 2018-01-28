В Страстную пятницу можно будет накатить

С 2018 года в «святой день» будут открыты пабы, наливать будут в ресторанах, отелях и клубах, с винных магазинов снят запрет на работу по религиозным причинам.

Запрет на продажу алкоголя в Страстную пятницу, Рождественский день и День Святого Патрика существовал в Ирландии с 1927 года. В 1960 году запрет на выпивку в День Святого Патрика пал. Теперь настало время Страстной пятницы. Профессиональные объединения рестораторов и барменов считают, что запрет на продажу алкоголя лишал индустрию дохода в €30 - €40 миллионов. Не имея возможности выпить, люди просто не ходили в «самый пьяный день Ирландии» в питейные заведения, а в «Чистый четверг» в магазинах выстраивались в очередь тележки с алкоголем. Казалось, что именно в «Страстную пятницу» ирландцы желают напиться.

Пока из «святых» дней запрет сохранился только на Рождество (25 декабря), правда на этот день никто и не претендует, поскольку по традиции в Ирландии никто не работает.