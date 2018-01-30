Изменения в правилах начисления накопительной части государственной пенсии

Что надо знать:

Кого коснётся эта реформа?

Всех, достигших пенсионного возраста (66 лет) после 1-ого сентября 2012

В чем заключаются изменения?

1. Вводится, так называемый, Total Contribution Approach (TCA). Что это? Вы рассчитываете все взносы (PRSI), выплаченные в пенсионный фонд за весь трудовой стаж и, если социальные взносы уплачивались 2,080 недель (40 лет), то получите полную пенсию по трудовому стажу

2. Если Вы не отработали 40 лет, то пенсия будет насчитана частично (так называемая pro-rata)

Данная реформа действует для всех?

С 2020 года - да, для всех.

А пока для тех, кто уже получает пенсию с 1/09/2012 и кто подаст на пенсию до 2020 будет предложен выбор пенсии: по старой системе (отработанные 10 лет) или по новой. Все будет завесить от того, какая пенсия более выгодна для человека.

Обозначено ли минимальное количество взносов (PRSI) в пенсионный фонд?

Да. Для получения любой пенсии необходимо выплатить минимум 520 взносов (PRSI) (10 лет)

Один из примеров подсчёта суммы пенсии предоставленный департаментом социальной защиты:

Вилли (67лет), приехал в Ирландию в возрасте 50лет и проработал в стране 16 лет (до пенсионного возраста 66 лет). По системе, работающей на сегодняшний день, его пенсия составляет €238.30 в неделю. По новой системе, при расчёте Total Contribution Approach (TCA), пенсия Вилли снизится до €95.30 в неделю

Информация предоставлена Ольгой Шевченко «Immigrant Advice Bureau»

Подробно http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/older_and_retired_people/state_pension_contributory.html