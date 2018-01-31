Референдум о разрешении абортов в Ирландии состоится в мае

Ранее Гражданская ассамблея страны проголосовала за проведение референдума.

В Ирландии запрещено прерывание беременности за исключением случаев, когда роды могут повлечь гибель женщины. Однако, регламент прерывания беременности по медицинским показаниям прописан недостаточно и уже стал причиной гибели нескольких рожениц.

В тоже время, десятки тысяч ирландок ежегодно выезжают из страны для проведения абортов.

Предполагается, что на плебисците будет предложено изменить «Основной закон Ирландии» таким образом, чтобы разрешить прерывание беременности сроком менее 12 недель.

Споры между членами кабинета вызвали сроки разрешенного прерывания беременности, а так же морально этические аспекты абортов в случае нежелательного или криминального зачатья.

Пока не ясно как будет выглядеть бюллетень референдума, в виде простого ответа на вопрос согласны избиратели или нет с изменениями в «Восьмой поправке» или краткого текста изменения, сообщает TheJournal.ie

В ирландских референдумах могут принимать участие все зарегистрированные на сайте http://www.checktheregister.ie граждане страны.