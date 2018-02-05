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В Ирландии выпадет снег

В Ирландии выпадет снег

Служба безопасности дорожного движения (RSA) объявила желтый уровень опасности в связи с выпадением снега.

Во вторник в Leinster, Cavan, Monaghan, Leitrim, East Cork, Tipperary и Waterford ожидается выпадение осадков в виде снега глубиной до 3 см.

Водителей просят соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

Yellow Weather Warning for Snow

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Опубликовано в Общество
Теги
"Наша газета"

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