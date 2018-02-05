В Ирландии выпадет снег

Во вторник в Leinster, Cavan, Monaghan, Leitrim, East Cork, Tipperary и Waterford ожидается выпадение осадков в виде снега глубиной до 3 см.
Водителей просят соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
Служба безопасности дорожного движения (RSA) объявила желтый уровень опасности в связи с выпадением снега.
Во вторник в Leinster, Cavan, Monaghan, Leitrim, East Cork, Tipperary и Waterford ожидается выпадение осадков в виде снега глубиной до 3 см.
Водителей просят соблюдать максимальную осторожность на дорогах.