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В Дублине запустят самый длинный в мире трамвай.

В Дублине запустят самый длинный в мире трамвай.

Оператор городского трамвая LUAS компания Transdev планирует запустить на Зеленой ветке семь составов длинной 55 метров.

Увеличение длины трамваев связано с желанием разгрузить ветку в пиковые часы. На участке от Brides Glen до Glencairn пассажиры в утренние часы уже не могут попасть в перегруженные выгоны, и вынуждены ехать до конечной, чтобы попасть в состав, идущий в центр.

Первоначально длина дублинских трамваев составляла 30 метров, затем появились удлинённые составы длиной 40 метров. Теперь на маршруте будут работать трамваи рекордсмены - 55м – самые длинные в мире.

К примеру, такие составы не смогут поместиться на мосту O’Connell, длина которого всего 45 метров и соответственно, ожидая разрешающего сигнала светофора на Bachelors walk, будут перекрывать южную набережную Лиффи.

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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