В Дублине запустят самый длинный в мире трамвай.

Увеличение длины трамваев связано с желанием разгрузить ветку в пиковые часы. На участке от Brides Glen до Glencairn пассажиры в утренние часы уже не могут попасть в перегруженные выгоны, и вынуждены ехать до конечной, чтобы попасть в состав, идущий в центр.

Первоначально длина дублинских трамваев составляла 30 метров, затем появились удлинённые составы длиной 40 метров. Теперь на маршруте будут работать трамваи рекордсмены - 55м – самые длинные в мире.

К примеру, такие составы не смогут поместиться на мосту O’Connell, длина которого всего 45 метров и соответственно, ожидая разрешающего сигнала светофора на Bachelors walk, будут перекрывать южную набережную Лиффи.