Norwegian предлагает однодневные шоппинг-туры в Нью-Йорк

Если вы устали от бесконечных дублинских пробок – почему бы не съездить на шоппинг в …. Нью-Йорк?

Так указано в официальной рекламе авиакомпании Норвегиан, которая с 26 апреля запускает однодневные «шопинг-туры» в Нью-Йорк.

Самолет, вылетает из аэропорта Дублина в 8:30 утра и в 10.30 утра (по времени восточного побережья) приземляется в аэропорту Stewart (96 км от Нью-Йорка). Автобус забирает пассажиров из аэропорта и везет их в популярный торговый центр «Woodbury Common». Из торгового центра автобус вернет ирландских шопоголиков за три часа до вечернего вылета.

В торговом центре расположено более 200 магазинов, в том числе таких известных брендов, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Disney, Michael Kors, DSquared и Armani.

Окончательная цена пакета пока не известна, сейчас авиакомпания предлагает билеты из Дублина в Нью-Йорк по €99 в одну сторону, сообщает www.dublinlive.ie.