В Ryanair получить места рядом без доплаты невозможно!

Управление гражданской авиации Великобритании The Civil Aviation Authority (САА) намерено предпринять меры в отношении лоукостера.

Расследование было инициировано на основании жалоб клиентов, многие из которых обвиняли авиакомпанию в дополнительных поборах. Было выявлено, что даже если на борту самолета были доступные места, они нарочно были разбросаны по салону, с тем чтобы желающие лететь вместе были вынуждены доплачивать, для того чтобы сидеть рядом.

Таким образом, авиакомпания дополнительно заработала до €500 миллионов в год.

Размер дополнительной платы за услугу выбора места составляет €5 до €30 за одного человека. Например, группа из пяти человек, будет вынуждена переплатить за места рядом до €100. Как выяснили надзорные органы, в 10% случаев группам не сказали, что они должны будут доплатить за то, чтобы сидеть вместе.

Авиакомпания заявила о том, что места распределяются автоматически с помощью компьютерной программы в случайном порядке, и они на это никак не могут повлиять. Поэтому авиаперевозчик не согласен с выдвинутыми обвинениями. В САА заявили, что намерены проверить программы по распределению мест на борту 20-ти ведущих авиакомпаний. При этом было отмечено, что авиаперевозчики имеют право взимать дополнительную плату с клиентов, желающих получить более выгодные места на борту, но эта система должны быть прозрачной и понятной каждому пассажиру

http://ruconnect.co.uk/26256/ryanair-vzimaet-dopolnitelnuyu-platu-s-klientov-priobretayushhih-ryadom-sidyashhie-mesta2/