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В Ryanair получить места рядом без доплаты невозможно!

В Ryanair получить места рядом без доплаты невозможно!

Если группа пассажиров путешествует на самолетах ирландской авиакомпании, получить места рядом без доплаты вряд ли получится.

Управление гражданской авиации Великобритании The Civil Aviation Authority (САА) намерено предпринять меры в отношении лоукостера.

Расследование было инициировано на основании жалоб клиентов, многие из которых обвиняли авиакомпанию в дополнительных поборах. Было выявлено, что даже если на борту самолета были доступные места, они нарочно были разбросаны по салону, с тем чтобы желающие лететь вместе были вынуждены доплачивать, для того чтобы сидеть рядом.

Таким образом, авиакомпания дополнительно заработала до €500 миллионов в год.

Размер дополнительной платы за услугу выбора места составляет €5 до €30 за одного человека. Например, группа из пяти человек, будет вынуждена переплатить за места рядом до €100. Как выяснили надзорные органы, в 10% случаев группам не сказали, что они должны будут доплатить за то, чтобы сидеть вместе.

Авиакомпания заявила о том, что места распределяются автоматически с помощью компьютерной программы в случайном порядке, и они на это никак не могут повлиять. Поэтому авиаперевозчик не согласен с выдвинутыми обвинениями. В САА заявили, что намерены проверить программы по распределению мест на борту 20-ти ведущих авиакомпаний. При этом было отмечено, что авиаперевозчики имеют право взимать дополнительную плату с клиентов, желающих получить более выгодные места на борту, но эта система должны быть прозрачной и понятной каждому пассажиру

http://ruconnect.co.uk/26256/ryanair-vzimaet-dopolnitelnuyu-platu-s-klientov-priobretayushhih-ryadom-sidyashhie-mesta2/

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Опубликовано в Общество
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