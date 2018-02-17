Даешь каждому ирландцу по пабу!

Здесь на каждые 323 человека приходится одно питейное заведение.

Согласно исследованию AIB’s Pubs Outlook 2018, катастрофическая нехватка пабов в Дублине. В столице один бар вынуждены делить между собой 1649 человек. Дублин уступает пальму первенство и по количеству пабов. В древней столице страны – Корке 995пабов, а в Дублине их только 772. В Корке – на один паб приходится 543 ирландца. Второе место в рейтинге – Керри – 344 человека/паб, затем Типперари – 350 чел/паб. Меньше всего пабов – 123 в графстве Лиш.

Согласно проведенным исследованиям, несмотря на рост экономики, многие пабы все еще несут убытки, особенно в провинции. Согласно исследованиям компании Morrisseys, «еженедельный оборот паба в провинции должен составлять €8000-9000, за то же время дублинские питейные заведения зарабатывают €12000-13000».

Специалисты отметили рост спроса на «домашнее пиво» (craft beer) местных производителей, сообщает www.thejournal.ie