Программа государственной ипотеки «Rebuilding Ireland Home Loan»

Финансирование предоставляется тем кто покупает жилье впервые, на следующих условиях:
- по средней ставке от 2% до 2.30% годовых
- на суму до 90% от стоимости объекта недвижимости
максимальная стоимость жилья для Корка, Дублина, Голвея, Килдэр, Лус, Мит и Виклоу не должна превышать €320000, а для других регионов €250000
- допускается приобретение жилья на вторичном рынке и в новостройках.
Основные критерии участия:
- покупатель, не должен владеть никакой другой недвижимостью на территории Ирландии или в другой стране
- заявитель, работает в течение последних 2 лет
годовой доход не должен превышать €50000, в случае, если заявление подает пара, то совместный годовой доход не должен превышать €75000. В качестве подтверждения понадобятся пейслипы и, P60 за 52 недели (либо другие подтверждающие документы)
- подтверждение из банка о том, что запрошенная сумма не может быть предоставлена. (Например, нужно €200000, а банк готов предоставить только €100000). Справка должна быть не старше 6 месяцев
Срок, получения подтверждения после заполнения всех бумаг около 2-3 недели иногда, до 6-8 недель
Полную информацию можете найти на сайте www.rebuildingirelandhomeloan.ie
Информация предоставлена Immigrant Advice Bureau www.immigrant.ie