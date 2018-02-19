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Программа государственной ипотеки «Rebuilding Ireland Home Loan»

Программа государственной ипотеки «Rebuilding Ireland Home Loan»

Местные самоуправления Ирландии начали выдавать доступные ипотечные кредиты по программе приобретения недвижимости «Rebuilding Ireland Home Loan».


Финансирование предоставляется тем кто покупает жилье впервые, на следующих условиях:

  • по средней ставке от 2% до 2.30% годовых
  • на суму до 90% от стоимости объекта недвижимости
    максимальная стоимость жилья для Корка, Дублина, Голвея, Килдэр, Лус, Мит и Виклоу не должна превышать €320000, а для других регионов €250000
  • допускается приобретение жилья на вторичном рынке и в новостройках.

Основные критерии участия:

  • покупатель, не должен владеть никакой другой недвижимостью на территории Ирландии или в другой стране
  • заявитель, работает в течение последних 2 лет
    годовой доход не должен превышать €50000, в случае, если заявление подает пара, то совместный годовой доход не должен превышать €75000. В качестве подтверждения понадобятся пейслипы и, P60 за 52 недели (либо другие подтверждающие документы)
  • подтверждение из банка о том, что запрошенная сумма не может быть предоставлена. (Например, нужно €200000, а банк готов предоставить только €100000). Справка должна быть не старше 6 месяцев

Срок, получения подтверждения после заполнения всех бумаг около 2-3 недели иногда, до 6-8 недель
Полную информацию можете найти на сайте www.rebuildingirelandhomeloan.ie

Информация предоставлена Immigrant Advice Bureau www.immigrant.ie

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