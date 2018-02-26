Теперь без Карточки государственных услуг (PSC) нельзя будет и заменить водительские права

С 9 апреля 2018 года для того чтобы поменять старые водительские права или получить новые взамен утраченных можно будет только по предъявлении Карточки государственных услуг (Public Service card)

Управление безопасности движения (RSA) распространило информацию, что единственным документом удостоверяющим личность считается PSC.

Ранее аналогичные правила были введены для тех, кто планирует получить свои права впервые.

Эксперты подвергли нововведение критике, поскольку RSA объявило о новых правилах обновления водительского удостоверения с 9 апреля, а аналогичная услуга он-лайн будет доступна только с 30 апреля. Для получения новых документов через интернет необходимо иметь собственный профиль на сайте госуслуг MyGovID

Ранее сообщалось, что к концу 2017 года Карточку государственных услуг получили более 3х миллионов ирландцев. Программа по внедрению удостоверения обошлась государству в €60 миллионов.