В Дублине появятся круглосуточные автобусные маршруты

Компания Dublin Bus планирует запустить 24х часовые маршруты автобусов в аэропорт, Бланчардстаун и по магистрали N11.

В дальнейшем планируется расширить список круглосуточных автобусов.

В соответствии с заявлением руководителя компании Рея Койна обычные дневные маршруты по этим направлениям будут работать и после полуночи по дневному тарифу.

Определенные неудобства будут ожидать автолюбителей, а автобусные линии по этим направлениям будут переведены на 24 часовой режим. Сейчас они доступны для обычного транспорта после 19.00

Ранее сообщалось, что Dublin Bus планирует изменить систему автобусных коридоров, связав радиальными маршрутами, в обход центра города удаленные районы Дублина, а так же запустить скоростные автобусы повышенной вместимости.

В планах компании усовершенствование системы оплаты проезда. В городских автобусах будут принимать кредитные карты и мобильные платежи.

Сообщает The Joirnal.ie