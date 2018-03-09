Ирландцы готовы принять беженцев, но немного!

Жители городка Лисдоварна в графстве Клэр, считающегося ирландской столицей влюбленных, готовятся принять 30 беженцев из Сирии, но не больше.

Для переселенцев выделен отель King Thomond , который по этому случаю преобразован в пункт размещения.

Первоначально там планировалось разместить 115 беженцев, но общее собрание горожан постановило, что самый семейный город страны готов принять не более 30 человек.

Жители Лисдоварны выразили недовольство решением владельца отеля Маркуса Вайта, подписавшего с Департаментом юстиции контракт на прием большого числа поселенцев.

Городские власти, сообщили изданию The Journal: «Гостеприимные жители города примут в свои объятия и окружат заботой 30 выходцев из Ближнего Востока, но на большее количество приезжих их любви уже не хватит»

Местный депутат от партии Фина Файл Тимми Дули заявил, что «владельцы отелей, до того как подписывать договора с «Агентством по приему и интеграции (RIA)», занимающимся размещением беженцев, должны советоваться с местными жителями по этому вопросу» пишет The Journal.ie