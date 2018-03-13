Бездомные не имеют больше преимущества при распределении домов

Главной задачей дублинские власти считают прекращение практики длительного проживания семей потерявших жилье в местах временного размещения. Вместо этого им будет предложено арендовать дома в частном секторе за счет социальной выплаты housing assistance. Такое решение было принято по результатам исследования проведенного Жилищным агентством (Housing Agency) которое установило факты мошенничества очередников социального жилья. Люди нарочно теряли право аренды или дом в залоге у банка, чтобы вне очереди получить государственное жилье.

Решение Дублинского совета раскритиковали правозащитники и политики. «Люди не смогли оплатить аренду и оказались на улице, а их вынуждают вернутся к лендлордам на прежних условиях» сказал борец за права бездомных о. Питер МакВерри

Социалисты и противники мер жесткой экономии опасаются, что подобные решения примут и другие муниципалитеты Большого Дублина и призывают Жилищное агентство предоставлять больше социального жилья очередникам.