В Ирландии беженцы могут работать, но не смогут получить водительские права

В феврале 2018 года, Верховный суд Ирландии отменил запрет на право искать работу для лиц, ищущих политическое убежище в стране.

Суд признал противоречащей конституции Ирландии директиву ЕС о приеме беженцев. До прошлого месяца единственным финансовым доходом ищущих убежище была выплата в €21.20 в неделю. Теперь, продолжая находится на полном обеспечении государства, они смогут достойно зарабатывать.

Однако, Национальная служба лицензирования водителей (NDCL) предупредила, что беженцы не смогут получить водительские права или записаться на теоретический экзамен по ПДД.

По новым правилам заявление на получение прав можно подать только предоставив данные «Карты госуслуг» (PSC), а ее беженцы получают только после того как их статус подтвержден Департаментом юстиции.

Служба безопасности движения (RSA) заявила: «Чтобы получит водительские права мы должны быть убеждены в иммиграционном статусе гражданина»

Департамент Юстиции и Офис Международной защиты (IPO) занимающиеся приемом просящих убежище обратились за разъяснениями в Департамент Транспорта, регулирующий работу RSA.

Фактически, не возможность получит водительские права, накладывает ограничение на профессии для данной категории лиц и противоречит февральскому решению Верховного суда Ирландии, пишет The Journal.ie