Ryanair вдвое поднял цену на бронирование мест

Ирландский лоукостер поднял сбор за резервирование мест с €2 до €4

Подорожали и места в проходах, где больше места для ног, стали стоить €15 вместо €11.

Пассажирам, путешествующим группой все так же невозможно получить рядом места в случае бесплатной регистрации он-лайн.

Многие жалуются, что при наличии свободных мест авиакомпания предлагает бесплатные места только на средние сидения в ряду.

Руководство авиакомпании объясняет поборы с пассажиров низкой стоимостью билетов и считает, что правила авиаперевозчика соответствуют европейским стандартам.

Продажа дополнительных услуг бронирования мест приносит Ryanair до €500 миллионов в год, пишет The Irish Sun