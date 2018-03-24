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Лидл вводит торговые часы для аутистов

Лидл вводит торговые часы для аутистов

Сеть немецких супермаркетов анонсировала «тихие вечера» для привлечения к шоппингу аутистов.

Программа будет запушена 2 апреля в магазинах на территории Ирландии и в Северной Ирландии.

Предполагается, что по вторникам с 6 до 8 вечера в магазинах сети будет снижено освещение, отменены громкие оповещения и музыка, аутисты будут обслуживаться на кассе вне очереди, звуки сканеров будут приглушены, появятся инструкции с размещением товаров, будет разрешен вход с собаками-поводырями.

Представитель сети Дидра Райан заявила: «Мы хотим поддержать тех, кому нужны специальные условия для покупок, наши магазины готовы их предоставить.

Предполагается, что к маю все магазины сети Лидл смогут соответствовать требованиям шоппинга для аутистов по вторникам, пишет www.newstalk.com

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Опубликовано в Общество
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"Наша газета"

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