Лидл вводит торговые часы для аутистов

Программа будет запушена 2 апреля в магазинах на территории Ирландии и в Северной Ирландии.

Предполагается, что по вторникам с 6 до 8 вечера в магазинах сети будет снижено освещение, отменены громкие оповещения и музыка, аутисты будут обслуживаться на кассе вне очереди, звуки сканеров будут приглушены, появятся инструкции с размещением товаров, будет разрешен вход с собаками-поводырями.

Представитель сети Дидра Райан заявила: «Мы хотим поддержать тех, кому нужны специальные условия для покупок, наши магазины готовы их предоставить.

Предполагается, что к маю все магазины сети Лидл смогут соответствовать требованиям шоппинга для аутистов по вторникам, пишет www.newstalk.com