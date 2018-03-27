Голвей почтил ветеранов «Жадовиля»

Впечатляющим мероприятием стало награждение ветеранов участников oсады Жадовиля (Конго) 13 — 17 сентября 1961 года.

Их осталось только двое: Шон Флинн (Sean Flinn) и Чарльз Кулей (Charles Cooly).

Я была бесконечно рада за моего соседа Чарли, которого вся округа прекрасно знает, как неунывающего оптимиста и весельчака. Воевать на фронтах кровопролитных войн, пройти через чудовищные испытания и сохранить высокий дух и позитивное восприятие мира - это редкое человеческое качество.

А ведь героев Жадовиля не жаловали на острове. Между тем воины участвовали в миротворческой миссии ООН. 13 сентября 1961 года, рота «А» 35-го батальона Ирландской, была атакована «жандармерией Катанги», лояльной Моису Чомбе - президенту Государства Катанга в 1960—1963-х гг. Именно он был главным противником Патриса Лумумбы и небезосновательно считался ответственным за его убийство. Зловещая армия Моиса Чомбе многократно превосходили силы ООН, обладала тяжелым вооружением и поддерживалась профессиональными наёмниками.

Имея лишь легкое вооружение, ирландцы под командованием Пата Квинлана в течение шести дней отражали атаки превосходящих сил и сдались только после того, как у них закончились боеприпасы. В течение месяца они содержались как военнопленные. По возвращении на родину Квинлан настаивал на награждении его бесстрашных солдат медалями за храбрость и военную доблесть. Однако вместо этого демобилизованные были подвергнуты незаслуженным унижениям и насмешкам. А ведь он сохранил жизнь всем своим бойцам, потеряв только 5 солдат ранеными. Между тем нападающие потеряли более 300 человек и 30 наёмников, a число раненных перевалило за 1000. Только через 9 лет после смерти Пата Квинлана в 1997 году его репутация была восстановлена.

А его воинов вспомнили в 2016 году, причиной чему послужил выход на экраны знаменитого фильма режиссёра Ричи Смит по сценарию Кевина Бродбина «Осада Жадовиля». К тому времени в живых оставалось только двое бойцов, один из которых - мой сосед, жизнерадостный и дружелюбный Чарли Кулей.

Также бесславно прожили свою послевоенную жизнь ирландцы-участники Второй Мировой Войны, лишённые заслуженной славы и социальных льгот. Лишь через 60 лет после окончания войны ирландское правительство пересмотрело свою позицию и реабилитировало имена большинства из них. Ко времени полного завершения процесса выживших ветеранов уже не оставалось.