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Ирландия переходит на летнее время 25 марта

Ирландия переходит на летнее время 25 марта

В воскресенье 25 марта Ирландия переходит на летнее время.

Переход осуществляется в 1.00 ночи переводом стрелок на 1 час вперед.

Ле́тнее вре́мя — время, вводимое на летний период; часы при этом переводят весной, обычно на 1 час позже относительно стандартного времени, действующего на данной территории в зимний период. Осенью часы переводят обратно на стандартное время, получившее в переводящих часы странах название «зимнее» время. В большинстве стран, применяющих летнее время, перевод часов производится в ночь с субботы на воскресенье.

Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение.

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Опубликовано в Общество
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