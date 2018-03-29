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Референдум по абортам назначен на май

Референдум по абортам назначен на май

В пятницу 25 мая в Ирландии состоится всенародный плебисцит об изменении 8й поправки конституции страны, запрещающей аборты.

Закон о проведении референдума был одобрен Парламентом и Сенатом страны.

Предполагается, что граждане Ирландии проголосуют да или нет по следующим поправкам:

Аборты могут делать только лицензированные медики и в срок не превышающий 12 недельной беременности.

С момента получения разрешения на проведение операции по прерыванию беременности, до самой операции должно пройти не менее 72 часов.

После 12 недель беременности, ее прерывание возможно только в исключительных обстоятельствах, риска для жизни роженицы или несчастного случая с серьёзными последствиями.

В ирландских референдумах могут принимать участие все зарегистрированные на сайте http://www.checktheregister.ie граждане страны.

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Опубликовано в Общество
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