Референдум по абортам назначен на май

Закон о проведении референдума был одобрен Парламентом и Сенатом страны.
Предполагается, что граждане Ирландии проголосуют да или нет по следующим поправкам:
Аборты могут делать только лицензированные медики и в срок не превышающий 12 недельной беременности.
С момента получения разрешения на проведение операции по прерыванию беременности, до самой операции должно пройти не менее 72 часов.
После 12 недель беременности, ее прерывание возможно только в исключительных обстоятельствах, риска для жизни роженицы или несчастного случая с серьёзными последствиями.
В ирландских референдумах могут принимать участие все зарегистрированные на сайте http://www.checktheregister.ie граждане страны.