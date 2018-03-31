Аэрофлот полетит в Дублин

Расписание полетов пока не известно, однако, как сообщает источник в «Аэрофлоте» текущее охлаждение отношений в связи с высылкой дипломатов не повлияет на планы компании.

Прямой перелет будет выгоден обеим сторонам и обеспечит увеличение объемов торговли и туристического потока.

Сообщается что делегация Дублинского аэропорта в конце прошлого года встречалась в Москве с руководством «Аэрофлота». Предполагается, что объявление о новом маршруте будет сделано в скором времени.

«Наша газета» напоминает что в 90х годах прошлого столетия «Аэрофлот» использовал аэропорт Шеннон в качестве базы для перелетов на Американский континент, и Ирландия надеется, снова стать российским авиационным узлом. К концу XX века через Шеннон осуществлялось более тысячи рейсов российского авиаперевозчика в год. На российские деньги в Шенноне были построены заправочная и покрасочная станции, а для сменных экипажей возведена целая деревня. Оператор ирландских аэропортов Air Rianta владел первыми магазинами Duty Free в СССР.

В начале нулевых на смену «Аэрофлоту» пришла ирландская компания «Skynet», а затем российская частная компания «S7», которая совершает рейсы один раз в неделю в летний сезон.

В 2013 году ирландский лоукостер «Ryanair» получил разрешение «Росавиации» на полеты в Россию, но так никогда и не запустил прямой рейс.

В апреле 2017 года «Аэрофлот», обладающий парком новейших самолетов, был назван бизнес-классом номер один в мире. Бренд компании считается самым узнаваемым в мире.

Стоит так же отметить что значительная часть авиапарка российской компании зарегистрирована в Ирландии через лизинговую кампанию GTLK Europe, аффилированную с российским бизнесом и имеющую пакет в $1.5 миллиарда.