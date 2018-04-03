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Острову Тори нужен новый паром

Острову Тори нужен новый паром

Уже несколько лет правительство старается решить проблему морской связи острова Тори с Ирландией.

Существующий ветхий паром обслуживает до 70 пассажиров и вмещает несколько автомобилей. Переправа функционирует ежедневно с апреля по октябрь и в будние дни в течение зимних месяцев. Связь с большой землёй осуществляется также с помощью небольшого четырёхместного вертолёта, который перевозит пассажиров раз в неделю по четвергам, когда не работает паром. Однако старое судно давно уже требует замены и большей вместительности. Меняются времена, меняются и запросы; сегодня остров предъявляет повышенные требования к образу жизни. Кстати, остров Тори расположен в Атлантическом океане, у северного побережья Ирландии и входит в графство Донегал провинции Ольстер. Длина острова составляет всего 5 км, а ширина — 1 км. На острове находится 4 посёлка — Восточный город, Западный город, Миделтаун и Ньютаун, общее население которых составляет 144 человека. Но самое интересное то, что остров имеет своего короля! Это старая традиция, от которой островитяне не собираются отрекаться.

King of Tory island

Их современный король - известный художник Пэтси Дэн Роджерс. Он не имеет никаких формальных полномочий, но участвует во всех мероприятиях, общается с прессой от имени населения, а также встречает гостей и туристов. А туристам хитрые на выдумку островитяне предлагают прежде посетить порт, маяк и попасть кремнем в легендарный «Камень Желаний».

В сентябре 2017 года жители острова организовали встречу с руководством Отдела Культуры и Наследия Ирландии, обещавшем предоставить новое судно для жителей весьма неординарной земли.

Quenn of Aran

А вместо этого направили к берегам 40-летнюю шаданду «Queen of Aran».

Подобный фортель настолько разочаровал и разъярил островитян, что они провели серию протестов в городах и столице Ирландии.

Tory island protest

В Голвей смелые островитяне приехали несмотря на непогоду решительно зачитывали свою декларацию проходящим и сочувствующим.

«Мы не можем понять кому вообще на ум пришла подмена тендерных обещаний старым паромом?!» - возмущались жители Тори.

В ответ на необъяснимые выходки представителей правительства люди выдвинули собственный ультиматум: если старый паром с сомнительной репутацией причалит к берегам Тори, то все жители покинут остров!

«Мы не претендуем на совершенно новый паром, но требуем достойного транспортного обслуживания», - вполне логично излагали они свои претензии.

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Опубликовано в Общество
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