Острову Тори нужен новый паром

Уже несколько лет правительство старается решить проблему морской связи острова Тори с Ирландией.

Существующий ветхий паром обслуживает до 70 пассажиров и вмещает несколько автомобилей. Переправа функционирует ежедневно с апреля по октябрь и в будние дни в течение зимних месяцев. Связь с большой землёй осуществляется также с помощью небольшого четырёхместного вертолёта, который перевозит пассажиров раз в неделю по четвергам, когда не работает паром. Однако старое судно давно уже требует замены и большей вместительности. Меняются времена, меняются и запросы; сегодня остров предъявляет повышенные требования к образу жизни. Кстати, остров Тори расположен в Атлантическом океане, у северного побережья Ирландии и входит в графство Донегал провинции Ольстер. Длина острова составляет всего 5 км, а ширина — 1 км. На острове находится 4 посёлка — Восточный город, Западный город, Миделтаун и Ньютаун, общее население которых составляет 144 человека. Но самое интересное то, что остров имеет своего короля! Это старая традиция, от которой островитяне не собираются отрекаться.

Их современный король - известный художник Пэтси Дэн Роджерс. Он не имеет никаких формальных полномочий, но участвует во всех мероприятиях, общается с прессой от имени населения, а также встречает гостей и туристов. А туристам хитрые на выдумку островитяне предлагают прежде посетить порт, маяк и попасть кремнем в легендарный «Камень Желаний».

В сентябре 2017 года жители острова организовали встречу с руководством Отдела Культуры и Наследия Ирландии, обещавшем предоставить новое судно для жителей весьма неординарной земли.

А вместо этого направили к берегам 40-летнюю шаданду «Queen of Aran».

Подобный фортель настолько разочаровал и разъярил островитян, что они провели серию протестов в городах и столице Ирландии.

В Голвей смелые островитяне приехали несмотря на непогоду решительно зачитывали свою декларацию проходящим и сочувствующим.

«Мы не можем понять кому вообще на ум пришла подмена тендерных обещаний старым паромом?!» - возмущались жители Тори.

В ответ на необъяснимые выходки представителей правительства люди выдвинули собственный ультиматум: если старый паром с сомнительной репутацией причалит к берегам Тори, то все жители покинут остров!

«Мы не претендуем на совершенно новый паром, но требуем достойного транспортного обслуживания», - вполне логично излагали они свои претензии.