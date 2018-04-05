США требует предоставить доступ к вашим профилям в соцсетях

Потенциальные иммигранты и гости страны согласно предварительному плану американских властей должны раскрыть пятилетнюю историю публикаций со своих аккаунтов. Также необходимо будет предоставить свои номера телефонов и e-mail адреса, которые использовали за последние пять лет.

Дополнительно заявители должны будут добровольно сообщить информацию о своих путешествиях и депортационном статусе. И доложить о родственниках, имеющих связи с террористами, пишет Time.

Раньше миграционная служба США запрашивала историю из соцсетей, старые e-mail адреса и номера телефонов только у тех заявителей, которые до этого путешествовали по территориям, подконтрольным террористическим группировкам. В год такой тщательной проверке подвергались порядка 65000 человек.

Предполагается, что новые правила будут применяться ко всем, кто подает заявки на иммиграционные и неиммиграционные визы (формы DS-160 и DS-156). По приблизительным подсчетам, информацию о соцсетях, электронных адресах и телефонах должны будут предоставить 710000 желающих остаться жить в США. И порядка 14 млн заявителей на различные типы въездных виз.

Как пишет Time, обязательный список платформ, с которых потребуется информация, правительство утвердит позже. Скорее всего, в него точно попадут фейсбук и твиттер. За заявителем останется право «по желанию» раскрывать сведения из соцсетей не из списка