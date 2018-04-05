Изменения в правилах выдачи и замены водительского удостоверения

Служба безопасности дорожного движения (RSA) объявила об изменении в правилах выдачи и замены обычных и ученических удостоверений на право вождения автотранспорта.

C 9 апреля для замены или получения новых водительских документов заявителю необходимо будет в качестве удостоверения личности предоставить Карту Государственных Услуг Public Services Card (PSC).

Однако, водителям предоставляется два варианта идентификации личности:

Предъявить Карту Государственных Услуг (PSC) в центре обслуживания клиентов или на сайте. Те, кто не успел получить PSCмогут предоставить стандартный комплект документов: подтверждение адреса, номер Социального страхования PPSN, свидетельство о рождении или подтверждение места рождения и вид на жительство.

RSA считает, что удостоверение личности с помощью Карты Государственных Услуг (PSC) является практичным и безопасным методом идентификации гражданина, ускоряет процедуры связанные с получением и заменой водительских удостоверений.

С мая 2017 года Карта государственных услуг (Public Service Card) нужна для записи на теоретический экзамен по ПДД, без нее нельзя получить ирландский паспорт, а скоро и другие государственные услуги.

Ранее сообщалось, что к концу 2017 года Карточку государственных услуг получили более 3х миллионов ирландцев. Программа по внедрению PSC обошлась государству в €60 000 000.