Из Дублина в аэропорт за 20 минут

Поезда в столичной подземке будут ходить каждые две минуты, обещает 3-миллиардный проект MetroLink. Поездка от центра города до аэропорта займет всего 20 минут.

Национальное управление транспорта (NTA) и Транспортная инфраструктура Ирландии (TII) заявляют, что метрополитен будет способен перевозить 15000 пассажиров в час.

Подробное планирование начнется в третьем квартале 2019 года. Чтобы построить 26-километровую линию, которая частично будет пролегать под землей, потребуется шесть лет, уже начались общественные консультации по удобной прокладке маршрута.

Проект по сути является обновлением проекта Metro North, которая получила одобрение в 2010 году, но была упразднена в связи с финансовым кризисом.

Согласно Национальному плану, к 2040 году город вырастет на 25%, а в Большом Дублине будут проживать до 1,4 млн. человек. NTA заявляет, что автобусы не смогут удовлетворить возросшие потребности. Линия Метро начнется на поверхности в Estuary в северной части Дублина, где будет расположена парковка на 3000 мест (Park & Ride), затем линия опустится под землю с остановками в аэропорту, Northwood, Ballymun, Collins Avenue, Griffith Park, Glasnevin, где она соединится с железнодорожной линией на Maynooth/Sligo и Hazelhatch/Kildare – далее the Mater, O’Connell Street, Tara Street (где метро соединится с электричками DART) и станция на восточной стороне парка Св. Стивена. Затем линия продолжится под землей через Чарлемонт, где соединится с Зеленой Веткой трамвая LUAS и до конечной станции в Сандифорд. Для метро предлагается прорыть двойной туннель, но возможно это будет один более крупный туннель. Строительство метро, как ожидается, начнется в 2021 году, а в 2027 году оно уже будет открыто для пассажиров, пишет independent.ie. Правда у данной схемы уже нашлись критики, которые считают, что южный сегмент практически в точности дублирует существующую «Зеленую ветку» городского трамвая LUAS.