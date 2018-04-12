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Родители получат две дополнительные оплачиваемые недели по уходу за ребенком

Родители получат две дополнительные оплачиваемые недели по уходу за ребенком

В бюджете на 2018 год правительство планирует ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

В сообщении Департамента социальной защиты сообщается, что срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком будет ежегодно увеличиваться.
Увеличен и период, в течение которого родители могут воспользоваться этим отпуском. Сейчас он предоставляется в любое время до достижения ребенком 8 лет, планируется что его увеличат до 12 лет.

В первую очередь, правительство стремиться привлечь к семейным обязанностям отцов.

Подкомитет Кабинета министров по социальной политике под председательством премьер-министра рассмотрел этот вопрос на встрече на прошлой неделе.
Было решено отказаться от увеличения оплачиваемого пособия по беременности и родам maternity benefit, которое составляет 26 недель, или пособия по отцовству, которое в настоящее время составляет две недели.
Вместо этого основное внимание будет уделено внедрению платной родительской схемы, которая будет доступна обоим родителям и со временем достигнет 18 недель.
Ирландия является одной из шести стран ЕС, где работодатели не обязаны платить работникам, если они берут отпуск по уходу за ребенком.
В настоящее время родители могут получить неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком более четырех месяцев (18 недель) до того, как ребенку исполнится восемь лет.
Сообщает Irish Times

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Опубликовано в Общество
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