Родители получат две дополнительные оплачиваемые недели по уходу за ребенком

В сообщении Департамента социальной защиты сообщается, что срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком будет ежегодно увеличиваться.

Увеличен и период, в течение которого родители могут воспользоваться этим отпуском. Сейчас он предоставляется в любое время до достижения ребенком 8 лет, планируется что его увеличат до 12 лет.

В первую очередь, правительство стремиться привлечь к семейным обязанностям отцов.

Подкомитет Кабинета министров по социальной политике под председательством премьер-министра рассмотрел этот вопрос на встрече на прошлой неделе.

Было решено отказаться от увеличения оплачиваемого пособия по беременности и родам maternity benefit, которое составляет 26 недель, или пособия по отцовству, которое в настоящее время составляет две недели.

Вместо этого основное внимание будет уделено внедрению платной родительской схемы, которая будет доступна обоим родителям и со временем достигнет 18 недель.

Ирландия является одной из шести стран ЕС, где работодатели не обязаны платить работникам, если они берут отпуск по уходу за ребенком.

В настоящее время родители могут получить неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком более четырех месяцев (18 недель) до того, как ребенку исполнится восемь лет.

Сообщает Irish Times