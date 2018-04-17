В Дублине прошла церемония вручения государственных наград героям Жадовиля

Оставшиеся в живых солдаты роты А, 35-го пехотного батальона были представлены к медалям в знак признания их героизма в Республике Конго в 1961м году.

Молодые ирландцы, основу которых составляли добровольцы принимали участие в миротворческой операции под эгидой ООН в Африке. Ребятам было по 20 лет, а их командиру Пату Куинлану -42 года.

Они должны были быть героями, но проблема в том, что они не погибли.О ни сражались пять жестоких, жарких, кровавых дней со змеями в окопах, против бомб с воздуха и 4000 вооруженных наемников и Катанганской жандармерии. Они убили до 300 нападающих, но ни один из 156 бойцов не погиб. Куинлан спас всех своих бойцов, согласившись на капитуляцию на своих основаниях, а его фраза«Мы будем биться до последнего патрона, пришлите нам виски» стала элементом ирландского фольклора.

По возвращению в Ирландию онидолжны были стать героями, но вместо этого подверглись унижению и были реабилитированы только в 2004 году. Многие уволились из вооруженных сил и иммигрировали.

14 апреля 2018 года ирландцев чествовали на церемонии организованной Министерствомобороны Ирландии. Удалось найти только трех героев роты А живущих в Ирландии, судьба еще 10 оставшихся в живых «Героев Жадовиля» неизвестна, несколько наград вручили родственникам ветеранов.