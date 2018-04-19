Коньячная струя ирландского виски

Партнером производителя французского напитка стал британский лорд Александр Барринг, чья семья владела одноименным банком.
Виски Lambay уже продается в магазинах Нью-Йорка и Нью-Джерси и концессионеры планируют расширить продажи на рынке США. Свое название напиток получил от имени острова Ламбай в 5 километрах от побережья Ирландии в районе Малахаид, на котором находится замок и резиденция Лорда Ревелстока. На текущий момент брэнд выпускает односолодовое и small batch blend виски. Lambay не имеет собственной винокурни, однако бочки с напитком выдерживаются на одноименном острове.