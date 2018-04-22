Референдум об абортах

Закон о проведении референдума был одобрен Парламентом и Сенатом страны.

Предполагается, что граждане Ирландии проголосуют «да» или «нет» по следующим поправкам:

- аборты могут делать только лицензированные медики и в срок, не превышающий 12-недельной беременности.

- с момента получения разрешения на проведение операции по прерыванию беременности до самой операции должно пройти не менее 72 часов.

- после 12 недель беременности ее прерывание возможно только в исключительных обстоятельствах, риска для жизни роженицы или несчастного случая с серьёзными последствиями.

История вопроса

После получения независимости от Великобритании в 1922 году парламентский закон 1861 года «О преступлениях против личности» остался в силе. Согласно ему, любые аборты рассматривались как незаконные и наказуемые деяния. Один из наиболее известных подпольных акушеров Мэми Кэдден был приговорён к повешению в 1957 году после смерти одной из его пациенток, наказание было заменено на пожизненное заключение. В 1983 году в конституцию Ирландии был внесена 8 поправка, согласно которой нерождённый ребёнок имеет право на жизнь после зачатия.

В 1992 поднялся спор вокруг вопроса, может ли жертва, забеременевшая после установленного законом изнасилования, покинуть Ирландию (так называемое «дело Х»), чтобы сделать аборт в другой стране, где это разрешено. В том же году состоялся референдум, по итогам которого в конституцию были внесены две поправки, о праве выезда за границу с целью аборта и о праве на информацию об услугах, законно предлагаемых за рубежом. В 2002 году был проведён референдум по поводу внесения Двадцать пятой поправки, согласно которой риск самоубийства матери считался основанием для проведения законного аборта, но это предложение было также отвергнуто.

После смертей беременных женщин, лишённых права получать медицинскую помощь ввиду их беременности (например, смерть Шейлы Холджерс в 1983 году), поднимались многочисленные споры. В 2012 году после смерти Савиты Халаппанвар последовала волна протестов по поводу необходимости внесения изменений в ирландское законодательство об абортах.

В 2005 году две ирландки и одна литовка, которые до этого съездили в Англию, чтобы сделать аборт, подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу того, что ограничительное и неясное ирландское законодательство нарушает некоторые положение европейской конвенции по правам человека. 9 декабря 2010 года прошли слушания дела («A. B. и C. против Ирландии»), 16 декабря было принято решение. Суд постановил, что женщины не имеют права на аборт, и что первых двух женщин не вынуждали выезжать из страны ввиду ирландского закона, «законно защищающего общественную мораль». Суд также постановил, что ирландское законодательство наносит удар по справедливому балансу между правами женщин на уважение их личной жизни и правами нерождённого ребенка. Решение суда стало обязывающим для Ирландии. Правительство создало экспертную группу, которая в ноябре 2012 года обнародовала результаты своих исследований, заявив, что Ирландия обязана соблюдать решение суда, и рекомендовала провести законодательные и нормативные реформы. Позднее правительство высказало ответ на доклад группы, выразив другую версию на причины смерти Савиты Халаппанвар в ирландской больнице, заявив, что будет принят закон, уточняющий критерии здоровья, согласно которым может быть проведён аборт.

Как принять участие в референдуме 25 мая?

В ирландских референдумах могут принимать участие все зарегистрированные на сайте http://www.checktheregister.ie граждане страны.

Как внести свои данные в список избирателей?

Для того, чтобы вас внесли в список избирателей, необходимо заполнить бланк заявления Form RFA для включения данных в список избирателей. Его можно получить в местных органах власти, на почте, в публичной библиотеке или скачать на веб-сайте www.checktheregister.ie. Вы должны будете подписать форму в местном Garda station (Полицейском участке) и отправить ее по почте в свой избирательный округ.

Как проходит голосование?

Место голосования зависит от вашего адреса. Улицы закреплены за определенными избирательными участками. Перед днем голосования вам пришлют приглашение, в котором будет указан номер вашего избирательного участка. Чтобы иметь возможность проголосовать, в день выборов вы должны принести на избирательный участок приглашение и документ с фотографией, удостоверяющий личность.