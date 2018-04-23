80% ирландцев считают, что иммигранты успешно интегрированы

Жители Ирландии лучше всех в Европе относятся к приезжим.

В ходе исследования «Евробарометр 469» проведенного Европейской Комиссией, 80% респондентов из Ирландии ответили положительно на вопрос «Успешна ли интеграция иммигрантов в обществе?». Это на 26% выше чем средний показатель по ЕС.

Лучше всех относятся к мигрантам жители Ирландии, Португалии, Испании и Великобритании.

Страны где количество иммигрантов не велико (в основном Восточная Европа) отношение к приезжим негативное. В успешную интеграцию не верят болгары, эстонцы, венгры и латыши.

Большей толерантностью отличаются молодые европейцы, считающие, что иммигранты смогут принести пользу обществу.

Жители 19 из 28 стран ЕС считают, что реальное количество мигрантов занижено вдвое и государство их обманывает, скрывая реальную статистику.

Каждые 6 европейцев из 10 заявили, что им приходится сталкиваться с иммигрантами в их повседневной жизни, пишет TheJournal.ie