Ирландцы – самые счастливые люди Европы

По результатам исследования Евробарометр 97% жителей Ирландии заявили, что они абсолютно счастливы.

В среднем только 83% жителей Европейского союза довольны своим положением.

78% жителей «Изумрудного острова» считают, что жизнь их удалась.

И 74% ирландцев считают свои жизненный перспективы положительными, и это снова лучший показатель по всей Европе.

В ходе опроса, который проходил в декабре 2017 92% участников сообщили что они совершенно здоровы, что является Европейским рекордом.

99% ирландцев верят, что успеха можно добиться упорным трудом, однако, когда речь заходит о легендарной «ирландской удаче» все меньше респондентов доверяют воле случая.

Только 82% ирландцев доверяют свою судьбу случаю, что ниже средеевропейского показателя в 85%, а больше всего надеются на удачу 97% болгар.

Самой пессимистичной страной ЕС признана Румыния, где только 59% респондентов посчитали себя достаточно счастливыми, пишет Irish Post