Ирландцы – самые счастливые люди Европы

В среднем только 83% жителей Европейского союза довольны своим положением.
78% жителей «Изумрудного острова» считают, что жизнь их удалась.
И 74% ирландцев считают свои жизненный перспективы положительными, и это снова лучший показатель по всей Европе.
В ходе опроса, который проходил в декабре 2017 92% участников сообщили что они совершенно здоровы, что является Европейским рекордом.
99% ирландцев верят, что успеха можно добиться упорным трудом, однако, когда речь заходит о легендарной «ирландской удаче» все меньше респондентов доверяют воле случая.
Только 82% ирландцев доверяют свою судьбу случаю, что ниже средеевропейского показателя в 85%, а больше всего надеются на удачу 97% болгар.
Самой пессимистичной страной ЕС признана Румыния, где только 59% респондентов посчитали себя достаточно счастливыми, пишет Irish Post