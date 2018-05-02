Russian Ireland

Switch to desktop Register Login

В мае в Ирландии будет лето

В мае в Ирландии будет лето

Теплый фронт из Европы, получивший название «Красота с Востока» достигнет острова в предстоящие длинные выходные.

Теплый фронт будет в Ирландии в четверг сообщает национальная метеослужба Met eirean.

Уже в пятницу воздух прогреется до 17 градусов, а в выходные жителей и гостей острова ожидают солнечные дни с температурой 13-17 градусов по Цельсию.

В «банковский выходной» - понедельник воздух прогреется до 19 градусов и никакой дождь не помешает проведению народных гуляний, посвященных 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, которые состоятся в National Show Centre, Swords, начало в 10.45.

На следующей неделе нас и вовсе ожидают температурные рекорды! Во вторник бюро прогнозов обещает 20 градусную ирландскую жару!

Прочитано 316 раз
Опубликовано в Общество
Теги
"Наша газета"

Последнее от "Наша газета"

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ирландцы – самые счастливые люди Европы

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

All rights reserved. www.russinireland.com 2015

Top Desktop version