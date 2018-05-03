Ирландский паспорт в десятке лучших

Ирландское гражданство заняло 9е место в списке лучших, в мировом рейтинге The Kochenov Quality of Nationality Index (QNI)

Индекс оценивает рейтинг национальностей по уровню жизни, возможностям персонального роста и свободе перемещений.

В 2017 году лучшим признан французский паспорт, набравший 81,7% из 100% возможных, на втором месте немецкое гражданство с 81.6%, Ирландия набрала 79%.

Великобритания с перспективой BREXIT скатилась с 13 на 27 место и поделила его с США.

Россия на 63 месте, а Украина на 80м.

Индекс качества паспортов The Kochenov Quality of Nationality Index (QNI) создал профессор права Дмитрий Коченов, который считает, что качество гражданства зависит от положения страны в мировом сообществе и именно государство предоставляет дополнительные возможности своим гражданам, сообщает www.newstalk.com

Ирландское гражданство можно получить путем натурализации. Существуют иммиграционные программы «Иммигрант инвестор» и «Технологический стартап в Ирландии» позволяющие выполнить необходимые условия для получения ирландского паспорта.