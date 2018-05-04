За что будут голосовать на референдуме об абортах?

25 мая в Ирландии состоится референдум о внесении изменений в конституцию страны касающееся права на прерывание беременности.

Избирателям предстоит ответить на вопрос о содержании статьи 40.3.3 «Основного закона».

Сейчас эта статья гласит: «Государство признает право на жизнь нерожденного дитя и его матери, и гарантирует это право. Государство не ограничивает право беременной путешествовать в другие страны. Прерывание беременности незаконно, кроме случаев если это угрожает жизни роженицы, в том числе и в случае риска суицида».

Новая версия этой статьи в случае успешного голосования будет гласить: «Право на прерывание беременности устанавливается соответствующим законодательством».

Соответственно, в случае если народ Ирландии проголосует за изменение конституции Парламентом страны будет принят закон регламентирующий процедуру прерывания беременности.

Пока существуют только общие положения закона, предусматривающие что:

- аборты могут делать только лицензированные медики и в срок, не превышающий 12-недельной беременности.

- с момента получения разрешения на проведение операции по прерыванию беременности до самой операции должно пройти не менее 72 часов.

- после 12 недель беременности ее прерывание возможно только в исключительных обстоятельствах, риска для жизни роженицы или несчастного случая с серьёзными последствиями.

В ирландских референдумах могут принимать участие все зарегистрированные на сайте http://www.checktheregister.ie граждане страны.

Для того, чтобы вас внесли в список избирателей, необходимо заполнить бланк заявления Form RFA для включения данных в список избирателей. Его можно получить в местных органах власти, на почте, в публичной библиотеке или скачать на веб-сайте www.checktheregister.ie. Вы должны будете подписать форму в местном Garda station (Полицейском участке) и отправить ее по почте в свой избирательный округ.

Перед днем голосования вам пришлют приглашение, в котором будет указан номер вашего избирательного участка. Чтобы иметь возможность проголосовать, в день выборов вы должны принести на избирательный участок приглашение и документ с фотографией, удостоверяющий личность.