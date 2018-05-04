Ирландцы пока не готовы к машинам с автопилотом

40% опрашиваемых сказали, что авто с автопилотом – «хорошая идея»

39% респондентов не доверяют автомобилям без водителей

42% считают, что авто с автопилотом снизят вероятность ДТП

53% ирландцев сказали, что пока автомобиль едет сам они смогут почитать, посмотреть телевизор или воспользоваться телефоном.

Исследователи RSA выяснили, что только 73% ирландцев знают о существовании авто без водителей, а 36% уверены, что через 10 лет в стране будут только машины с автопилотом.

26% опрошенных сообщили, что хотят приобрести машину с автопилотом уже сейчас, а 32% водителей сказали, что у их «железного коня» уже есть некоторые функции автопилота, например, круиз-контроль или парковочный помощник.

Руководитель RSA Лиз О’Доннелл выступая на конференции посвященной Управляемым и автономным транспортным средствам заявила: «Переходный период, когда на дорогах окажутся и автономные механизмы, и авто с человеком за рулем требует правильного планирования, так же, как и в любой другой сфере где внедряются новые технологии. Необходимо и изменение транспортного законодательства, учитывающее появление технологических новинок на дорогах страны».

Кроме этого, эксперты считают, что допуск на дороги Ирландии автономных авто потребует проведение дополнительных работ по совершенствованию дорожных знаков и разметки.