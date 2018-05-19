Ryanair опять навязывает платную услугу

Ryanair вводит поправки к правилам перевозок пассажиров, которые вступят в силу с 13 июня 2018 года.

Согласно новым правилам, онлайн-регистрация на рейс для тех, кто не хочет платить за выбор места, начнётся за 48 часов и закончится за 2 часа до вылета. Ранее пассажиры могли зарегистрироваться за 4 дня до вылета.

Тем не менее, пассажиры, заплатившие за желаемые места, смогут зарегистрироваться онлайн за 2 месяца (60 суток) до вылета.

Таким образом, лоукостер ужесточает правила для тех, кто не хочет платить за дополнительные услуги.

С 2016 года авиакомпания сократила время бесплатной онлайн регистрации до 4-х дней. Представители перевозчика тогда заявили: «Мы готовы помочь любому клиенту, желающему получить бесплатное место, но также приветствует тех, кто готов платить».

Все пассажиры, которые запланировали рейс после 12 июня 2018 года, имеют право отменить бронирование и получить полный возврат денег за билет в течение 5 дней со дня поступления уведомления о возврате в компанию.