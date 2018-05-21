Ирландская полиция приглашает на службу

Правоохранительные органы страны объявили об открытии 800 вакансий в рядах An Garda Síochána.

На работу приглашаются юноши и девушки 18-35 лет.

Кандидаты должны иметь среднее образование с минимальной оценкой D3 как минимум по пяти предметам по результатам экзамена Leaving Cert, владеть двумя языками, одним из которых являются ирландский или английский и быть физически здоровы.

Указывается, что предпочтение отдается кандидатам, ведущим волонтерскую деятельность в резерве Гарды, Сил самообороны и Гражданской обороны.

В качестве практикантов на службу приглашаются представители этнических меньшинств.

Заявления, кандидаты могут заполнить на сайте www.publicjobs.ie.

Прием заявлений оканчивается в среду 6 июня 2018 года.

Подробная информация www.publicjobs.ie или www.garda.ie.