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119000 новых ирландцев

119000 новых ирландцев

3500 новых граждан Ирландии из 120 стран присягнули в мае на верность «Изумрудному острову»

Впервые массовый прием в ирландское гражданства состоялся за пределами Дублина в Конференц-центре города Килларни.

«Принимая ирландское гражданство вы получаете те же права, обязанности и ответственность, как и другие граждане Ирландии» сказал в своем обращении министр юстиции Чарли Фланаган.

Наибольшее количество новых граждан приехали из Польши (683), Румынии (388) и Великобритании (339). Ирландцами стали 136 латышей и 88 граждан США.

Более 119000 иммигрантов стали ирландскими гражданами с момента начала проведения торжественных церемоний в 2011 году.

Чаще всего натурализуются иммигранты из Польши, Индии, Нигерии, Румынии, Филиппин, Пакистана, Китая, Украины, Южной Африки и Бангладеш.

В 2016 и 2017 годах растет число натурализованных граждан Великобритании опасающихся BREXIT.

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Опубликовано в Общество
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