Благотворительный бал «К детям с любовью»

На сцену вместе с основательницей и бессменным руководителем «To Children with love» Дебби Дииган вышли ее воспитанники.

20 лет назад Дебби и еще несколько ирландских волонтеров взяли шефство над детским домом в Хортылево, Брянской области. Сейчас ее воспитанники выросли, многие сами уже воспитывают своих детей.

Слова благодарности от воспитанников брянского детского дома до глубины души тронули гостей.

Кирилл Черепанов 30 лет:

Кирилл говорит, что, когда ему было 4 года мать отказалась от него и он вместе с братом попал в Детский дом. Он говорит, что, наверное, бы не выжил или бы попал в тюрьму если бы не ирландцы, которые буквально стали его второй семьей. Брата Кирилла усыновила семья из США, он теперь вполне состоятельный человек, но не общается с Кириллом. Кирилл каждый год писал своей матери, просил ее забрать его из Дома ребенка, но та так ни разу не видела мальчика. Новой семьей Кирилла стали волонтеры из организации «К детям с любовью» которые обеспечили его образование.

Другой детдомовец - Олег сейчас преуспевающий адвокат. Образование он получил благодаря помощи ирландцев.

Руководитель организации Дебби Дииган стала для Олега второй мамой.

На благотворительном аукционе удалось собрать более €40000 которые будут направлены на организацию новой программы помощи.